E ci è riuscito al termine di una cavalcata entusiasmante e senza alcun segnale di cedimento.Riavvolgendo il nastro all’estate scorsa,diventando più forte e competitivo su tutta la linea. Il coraggio di lasciar andare via tre giocatori che ormai avevano idee diverse dalla proprietà ha portato i dividendi sperati. Kalidou al Chelsea è considerato un peso e sarà messo sul mercato, Fabian Ruiz ha fatto poco al Psg mentre Insigne ha fatto una scelta di vita al Toronto penalizzata anche da alcune problematiche che meritano il nostro rispetto.Il rendimento del georgiano è stato straordinario e ha fatto la differenza, ora il suo valore è 7 volte superiore al suo prezzo di acquisto.ha segnato un gol importante contro la Salernitana ed è stato un esempio di affidabilità,si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa., il cui riscatto a 35 milioni complessivi dal Sassuolo appare un prezzo congruo, ehanno realizzato gol pesanti nonostante hanno vissuto all’ombra di un campione come. È proprio qui risiede il vero segreto del Napoli: la profondità della panchina.: e’ arrivato in azzurro dopo un lungo inseguimento e un duello vinto all’ultima curva sul Rennes. Si è imposto fin da subito con il sorriso fuori dal campo e la grinta dentro come un leader della squadra. Quei 20 milioni versati nelle casse del Fenerbahce sembrano quasi pochi considerando la continuità di rendimento mostrata dal sudcoreano.