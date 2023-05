Di seguito la moviola di Calciomercato.com degli episodi arbitrali più discussi di Udinese-Napoli ed Empoli-Bologna, i due posticipi della 33esima giornata di Serie A, in scena alle 20.45:





Udinese-Napoli ore 20.45

Arbitro: Abisso

Assistenti: Valeriani-Garzelli

IV Ufficiale: Colombo

VAR: Doveri

AVAR: Paganessi



22' IL NAPOLI CHIEDE UN RIGORE - Kvaratskhelia finisce a terra in area dopo uno scontro con Becao. Per l'arbitro è tutto regolare, il VAR non interviene: il contatto tra le due ginocchia sembrava esserci





Empoli-Bologna ore 20.45

Arbitro: La Penna

Assistenti: Carbone-Giallatini

IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Di Martino

AVAR: Di Bello