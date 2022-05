Il clima a Napoli non è dei più sereni.Un solo punto in tre partite tra Fiorentina, Roma ed Empoli, che ha tagliato fuori gli azzurri definitivamente dalla corsa scudetto.Sono arrivate delle contestazioni prima del successo schiacciante contro il Sassuolo e durante la partita i pochi tifosi presenti sugli spalti hanno deciso di non sostenere la squadra come al solito. L'obiettivo prefissato a inizio stagione, ovvero il ritorno in Champions, è stato raggiunto, ma ciò non basta perché qualcosa è andato storto ultimamente. La vittoria del campionato poteva arrivare sul serio, lo ha detto lo stesso Mertens con tono decisamente rammaricato.L'assenza di Koulibaly tra dicembre e gennaio (causa infortunio e Coppa d'Africa) non ha minato la stabilità del reparto con Juan Jesus che ha degnamente sostituito il senegalese. Però ecco(sono ben 15 le reti incassate) e di conseguenza da certezza difensiva è passato a non essere più la squadra meno battuta lì dietro.Lui stesso aveva lanciato il segnale d'allarme lo scorso 10 aprile, dopo il 2-3 casalingo contro la Fiorentina dicendo "Dobbiamo lavorare perché stiamo subendo troppi gol e questo ci condiziona davanti. Dietro dobbiamo essere più solidi per dare fiducia in attacco".Quella più grande sarà la partenza di Insigne, andranno via anche giocatori come Ghoulam e Malcuit, il contratto di Ospina è in scadenza, il futuro di Meret e Fabián Ruiz fortemente in dubbio e in caso di offerta monstre saluterebbe anche Osimhen. C'è un discorso delicato da affrontare, quello diC'è il rischio di arrivare a un Insigne-bis ma l'intenzione è quella di anticipare i tempi, evitando di portare il calciatore a scadenza. Ad oggie quindi regna momentaneamente un po' di incertezza.visto l'addio di Insigne. Nelle intenzioni di De Laurentiis non c'è quella di perderlo e Koulibaly si trova molto bene ai piedi del Vesuvio, si gode la città, vive da napoletano e canta in napoletano.Ancora 6 milioni per un altro anno, dopodiché un'offerta al ribasso ma di circa 5 milioni. Il momento è di attesa, i tifosi incrociano le dita per avere ancora il loro muro difensivo.