. I sei gol rifilati al Sassuolo, una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia, non sono serviti a tranquillizzare l'ambiente. Anzi, lo ha innervosito ancora di più vista la prestazione al di là delle reti., che dopo essere stati dei fenomeni al Maradona, si sono sciolti come neve al sole. Ma si sa che quando si affronta il Napoli ognuno vuole fare bella figura. Poi si presentano, che la scorsa stagione dovette aspettare il pareggio del Verona al Maradona prima di festeggiare la grande Europa. Sono stati spesi bene i tanti milioni di euro che guadagna il tecnico livornese alla corte degli Agnelli. Adesso la speranza è che almeno un "titulo" venga messo in bacheca. Una Coppa Italia è sempre meglio che niente. Gli darà la possibilità di andare a giocare la Supercoppa Italiana nella prossima stagione. Bello no? Ah dimenticavo,Adesso che non c'è una meta da conquistare, meglio concentrarsi sulle diatribe interne in modo tale da rendere movimentato questo mese di maggio. Altrimenti di cosa si scrive? La cosa certa è che il tecnico toscano ha riportato la Champions in riva al Golfo dopo un anno travagliato e ricco di infortuni, Covid ed assenze per la Coppa d'Africa. Anche Mertens ha fatto il suo per amor del cielo, diventando sempre più l'idolo della piazza grazie anche al nome "Ciro" dato al suo primogenito. I due hanno detto cose diverse dopo il successo con il Sassuolo e apriti cielo. E subito sono