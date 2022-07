Secondo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro. La squadra di Luciano Spalletti è scesa in campo per la sessione mattutina di fronte a circa 1000 tifosi presenti sugli spalti.



Dopo una fase iniziale di lavoro in palestra, si è passati ad una partitina a campo ridotto con cinque porticine per squadra. Successivamente esercitazione tattica prima per la fase offensiva e poi per quella difensiva. Zedadka, che ieri non si era allenato con il gruppo, ha svolto l'intera sessione con i compagni. Out, invece, Zanoli, che ha fatto lavoro preventivo in palestra per una leggera lombalgia. Fabián Ruiz ha svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo e una parte personalizzato. Osimhen, come al solito, è stato il più acclamato ed è apparso in ottima forma. Prima della sessione è partito un coro per Di Lorenzo: "C'è solo un capitano".