“Cavani-Napoli, tutto passa da una scelta del Matador. Si rivelò un sogno quello di mercato quello che lo voleva vicino al Napoli durante lo scorso mercato. Attualmente l’attaccante ha solo due anni di contratto con il PSG e non sono state fatte offerte per il rinnovo. Non lega bene con Neymar e Mbappé, che lo hanno in parte oscurato. Ingaggio altissimo per lui con 28 milioni e 400 mila euro in busta paga garantiti fino al 2020, ma a Napoli vivono i due figli. De Laurentiis potrebbe offrirgli un quadriennale da circa 7 milioni annui, aumentando il tetto salariare. Ci sarebbero due variabili bonus legati allo scudetto ed al numero di gol. Al giocatore sono già arrivati segnali diretti ed indiretti”: così Ciro Venerato a Rai Sport.