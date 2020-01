La ripresa del campionato e la sfida con l'Inter sono sempre più vicine e cresce l'ansia in casa Napoli perché dall'infermeria non arrivano buone notizie. Come si legge nel report pubblicato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale:



"Terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Lavoro in palestra per Fabian che ieri ha avuto la febbre".