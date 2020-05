Sardar Azmoun strizza l'occhio al Napoli. L'attaccante dello Zenit San Pietroburgo, intervenuto alla tv di stato iraniana, ha spiegato: "Ho un contratto con lo Zenit, sono concentrato sulla squadra sperando che vada tutto per il meglio. Sono in Russia da 8 anni, ho una buona esperienza. Vorrei provare una nuova sfida, spero inizi al più presto. Napoli? Non posso dire nulla nello specifico, dovrebbero parlare i due club".