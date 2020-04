Mario Balotelli al Napoli? Negli anni, Supermario, è stato tante volte accostato alla squadra partenopea, squadra della città dove è nata sua figlia Pia. Eppure, il matrimonio, non c’è mai stato. Oggi, il centravanti del Brescia, in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, torna a dare il suo gradimento al club di Aurelio De Laurentiis.



Queste le parole del 45 delle Rondinelle: “Giocare a Napoli? Ci ho provato. Starei benissimo a Napoli, sono sincero”. La porta, per il futuro, è sempre aperta.