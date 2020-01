Nuova apertura per il Napoli verso ​Stanislav Lobotka. Questa volta la conferma arriva dall'allenatore del Celta Vigo, Oscar Garcia che, in conferenza stampa provocato dalle domande di mercato dei giornalisti, ha ammesso: "Questa settimana ho parlato con lui e domani ci parlerò di nuovo. Se non è concentrato, non giocherà perché voglio solo giocatori concentrati al 100% nella squadra e nelle necessità del gruppo. Dobbiamo lasciare da parte gli aspetti personali perché ciò che più conta in questo momento e il Celta".



UNA PERDITA IMPORTANTE - Garcia ha anche ammesso che la partenza di ​Lobotka potrebbe essere una perdita importante per il Celta dal momento che "un allenatore vuole sempre avere a disposizione i migliori giocatori": Ma d'altra parte ammette anche che "tutti i giocatori vorrebbero giocare la Champions".