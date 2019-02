In onda su Radio CRC, è intervenuto Massimo Giletti, giornalista e noto tifoso bianconero, che ha commentato così l'imminente big match tra Napoli e Juventus: "Giocare col Napoli domenica prossima sarà dura, e servirà la pozione di Asterix per una gara del genere. Il campionato mi sembra chiuso, tredici punti sono tanti. Nei momenti complicati vedi le squadre vere e quella di Napoli sarà una partita importante psicologicamente. Se la Juve si presenterà scarsa e debole psicologicamente, non andrà da nessuna parte. Servirà la 'cazzimma' per battere gli azzurri. La stagione della Juventus sarebbe fallimentare se dovesse vincere solo lo Scudetto. E poi a giugno ci sarebbero tanti cambiamenti. Lo Scudetto dell'anno scorso racconta di come il Napoli sia stato incapace di risvegliarsi dal sogno interrotto, perdendo a Firenze in maniera netta e mostrando una certa debolezza psicologica. L'anno scorso merita lo Scudetto da tempo, soprattutto nel ciclo di Sarri, che giocava un calcio magico. Se porterei Sarri alla Juve? Non andrebbe mai d'accordo con il modo di fare della società juventina, ma il gioco non si discute".