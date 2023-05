Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Chi assomiglia più a Spalletti fra Benitez e Luis Enrique? Rafa conosce l'ambiente, ma sono diversi. Chi è più vicino a Luciano è Luis Enrique. Per me il Napoli non è stata una sorpresa. Spalletti è stato l'allenatore più forte che ho conosciuto. Avrei voluto che rimasse alla Roma, ma aveva deciso di andare via".



"Mi piacerebbe ancora andare a lavorare altrove? Ora ho la testa qui, ma è vero che qualcosa rimane dentro di me che mi può spingere, un giorno ad andare un'altra volta fuori e fare quello che ho fatto a Siviglia. Ma non so se lo farò mai. Sono un po' vecchio, non so se avrò la forza. Però ammetto che è una sfida che mi manca".