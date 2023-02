Ounahi, in gol all’esordio sul campo del Nantes, si presenta così al Marsiglia: "Sappiamo tutti che molti club erano interessati a me, in Italia ed in Inghilterra, ma alla fine ho scelto il Marsiglia. Ho preso questa decisione perchè la città mi ricorda casa mia, ritroverò un po’ di Marocco qui. La società ha avuto fiducia in me, ora dovrò ripagarla e mostrare le mie qualità alla squadra e ai tifosi”.