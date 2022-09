Kepa Arrizabalaga è stato un'idea del Napoli prima di Navas e della conferma di Meret, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel spiega così la mancata partenza del portiere spagnolo: "Siamo molto contenti che Kepa sia rimasto con noi. Ha cercato di andare via, ma tutte le opzioni che gli si sono presentante non erano soddisfacenti. Lo ritengo pronto per giocare".