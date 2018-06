Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato a Fox Sports del suo futuro, aprendo le porte al possibile addio ai bavaresi: "Quando finiremo le vacanze parlerò con il mio agente e valuteremo il da farsi. Mi dirà cosa si può fare e non fare, sceglieremo e vedremo se continuerò con il Bayern Monaco. Ora l'unica cosa che mi preoccupa è recuperare dall'infortunio al ginocchio".



IDEA NAPOLI, LA JUVE... - Tra le tante squadre interessate a Vidal, che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2019, c'è anche il Napoli. Con l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina, il club del presidente Aurelio De Laurentiis sta guardando anche al mercato internazionale. Nelle ultime settimane, come riportato da Calciomercato.com, il Guerriero aveva parlato con alcuni ex compagni esprimendo la volontà di tornare alla Juventus, coi bianconeri che non hanno però accelerato su questa pista, per il momento.