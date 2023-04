per la sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League.Potrebbe essere racchiusa in questa frase la conferenza di Luciano Spalletti che crede nella squadra, in chiunque vada in campo a prescindere delle scelte nell'undici iniziale. Il Napoli è forte, ha dimostrato di avere qualità e un gioco stellare anche quando il suo centravanti da 25 gol stagionali è stato assente durante il primo infortunio. Vittorie su vittorie, che hanno contribuito all'avvicinamento al terzo scudetto azzurro. Il distacco in campionato tra le due squadre oggi è importante, i 22 punti di ritardo del Milan non sono un caso: vuol dire che i campioni d'Italia in carica hanno tutt'altro passo rispetto a Kvaratskhelia e compagni.- Dunque,Forse la soluzione sta nelle parole di capitan Di Lorenzo: "Conterà quello che faremo domani, nella partita di campionato non siamo stati il solito Napoli. La Champions è un contesto importante per noi. Sono sicuro che avremo un atteggiamento diverso". E anche in quelle di mister Spalletti: "Napoli-Milan di campionato interessa solo ai tifosi di Napoli e Milan, quella di Champions a tutti gli amanti del calcio nel mondo". Insomma,di quelle che possono regalare un sogno a tifosi, calciatori, allenatore e società.- Il Napoli non si avvicina nel migliore dei modi alla gara di domani. Già, perchéUn tentativo di recupero questa mattina è stato fatto, però alla fine la scelta è ricaduta sulla volontà di non rischiare lasciandolo a casa.che ha riportato una distrazione al bicipite femorale: sarà lontano dal campo per almeno 2-3 settimane.Perché Spalletti ha chiarito che verranno fatteulteriori prove dopo che il calciatore si è allenato solo oggi quasi completamente con la squadra.- Nonostante i diversi forfait resta qualche certezza nell'undici titolare di Spalletti. Sarà in campo tra i pali. Difesa a 4 composta daal centro, sull'out di destra capitan, mentre sulla fascia mancina ilche potrebbe essere vinto dall'uruguaiano per garantire maggior fisicità e spinta. Il centrocampo dovrebbe tornare ad essere quello titolarissimo, conai lati divertice bassi. Tridente offensivo tutto da chiarire. L'unico punto fermo è, che presumibilmente partirà da sinistra. Dovrebbe essercidal 1' ma in caso di panchina dell'ex Sassuolo allora potrebbe giocare il georgiano nel ruolo inedito di falso nove con Elmas che agirebbe sul suo lato. Solito duellosulla destra, il messicano pare in vantaggio per una maglia da titolare. Dubbi ancora da sciogliere per Spalletti, che però ha un pensiero fisso: "La nostra squadra fino ad ora ha dimostrato di saper scegliere come giocare al di là della formazione scelta inizialmente". Il Napoli corre verso il sogno semifinale, nonostante le assenze pesanti.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.