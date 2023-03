In casa Napoli bisognerà attendere i verdetti della stagione per capire come evolverà il mercato e non solo di acquisti e cessioni, ma anche dei rinnovi di contratto. Ci sono secondo Il Mattino 5 situazioni che rischiano presto di esplodere e sono quelle di Meret, Lozano, Zielinski, Rrhamani e Osimhen a cui il club ha promesso una trattativa e in scadenza a giugno 2024. Senza rinnovo tutti e 5 rischiano di andare via per evitare un addio a parametro zero al gennaio successivo.