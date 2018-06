Il futuro di Luigi Sepe è in stand by: a rivelarlo è lo stesso portiere del Napoli tramite il suo account Instagram, rispondendo alla domanda di un tifoso. "Ti rispondo dicendoti che non lo so. Sono in vacanza, torno in settimana e cerco di capire qualcosa con il mio procuratore. Ma fino ad allora sinceramente penso alla vacanza, per il calcio c'è tempo. Ora è tempo di Mondiali e di tifare per i miei compagni di squadra".