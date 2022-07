I tifosi del Napoli sognano il grande colpo. Paulo Dybala potrebbe essere quello giusto per infiammare la piazza azzurra, nonostante il tentativo di smentita da parte del ds Giuntoli.



Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno i contatti con gli intermediari di Dybala vanno avanti a fari spenti. Dopo aver risparmiato circa 30 milioni sul monte ingaggi, il Napoli prepara il blitz per l'argentino, soprattutto se non dovesse rinnovare Koulibaly. Tutto potrebbe diventare più concreto in questa settimana.