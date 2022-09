Fin dal primo istante ha avuto le idee chiare, voleva indossare la maglia del. La trattativa tra gli azzurri e ilè stata lunga, ma alla fine il desiderio del calciatore è stato concretizzato. Trovato l'accordo per 35 milioni tra prestito, obbligo di riscatto e bonus, lo scorso 20 agosto il Napoli ufficializzava il nuovo acquisto (il più oneroso dell'estate partenopea). La volontà di Raspadori di vestire la maglia azzurra, di giocare lae fare il salto di qualità per la carriera ha fatto la differenza.- L'inserimento è stato graduale.Prima la panchina contro il Monza, poi l'ultima mezz'ora di gara contro la Fiorentina e l'esordio dal primo minuto con il Lecce. Non è stata una serata memorabile, anzi. L'ex Sassuolo è stato sostituito all'intervallo dopo quarantacinque minuti sottotono.- Contro lo Spezia nuova chance, complice anche l'infortunio di. Nonostante la poca incisività davanti, Spalletti ha creduto in Raspadori e lo ha tenuto in campo per tutta la partita. Ha avuto ragione perchéIl primo sigillo al Maradona non si dimentica mai, soprattutto se importante, così come la prima rete in Europa resta indelebile: dopo quattro giorni è arrivatonel successo per 3-0 a Glasgow contro i Rangers.Ancora i rossoneri di fronte questa sera, ma lui avrà i colori azzurri addosso. Quelli che gli hanno regalato grandi gioie negli ultimi sette giorni ed è pronto, prontissimo per continuare ad esaltarsi davanti agli oltre cinquemila napoletani che questa sera saranno alla Scala del calcio.