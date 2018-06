La Gazzetta dello Sport descrive il filo che lega le operazioni Jorginho e Fabian Ruiz nel mercato del Napoli: "Proverà a definire l’affare in questa settimana, Aurelio De Laurentiis. In gioco ci sono due operazioni, complementari tra di loro: la cessione di Jorginho al Manchester City e l’acquisto di Fabian Ruiz dal Real Betis. Movimenti conseguenziali, perché incassando i 53 milioni per la vendita del centrocampista brasiliano, il Napoli ne investirà 30 per pagare la clausola del ventiduenne giocatore spagnolo. Giuntoli ha avuto l’ok presidenziale per chiudere la trattativa, anche perché i dirigenti del Betis hanno respinto la proposta napoletana di pagare qualche milione in più, ma dilazionando il pagamento in tre anni"