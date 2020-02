Inter-Napoli non finisce mai: dopo le schermaglie sul campo in occasione dell'andata della semifinale di Coppa Italia, giocata a San Siro mercoledì scorso, e in attesa del ritorno del San Paolo, le due società continuano a darsi battaglia anche sul mercato. Non solo Dries Mertens, in scadenza col club partenopeo, fortemente corteggiato da Antonio Conte ma ancora possibilista sul rinnovo col Napol: il nome caldo è quello del difensore albanese dell'Hellas Verona Marash Kumbulla, una delle sorprese più liete della meravigliosa stagione scaligera.



ASTA DA 20 MILIONI: C'E' ANCHE IL CHELSEA - Nonostante un accordo col Verona che potrebbe dare il via libera al ds del Napoli Crtistiano Giuntoli, è partita l’asta per il classe 2000 di nascita italiana: l'Inter si è fatta avanti con i rappresentanti del calciatore e, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i due club vogliono giocarsi le loro carte fino in fondo. La base per l’asta sembra essere fissata a 20 milioni ma da Verona sono convinti che il prezzo possa ancora lievitare nei prossimi mesi, soprattutto se il calciatore dovesse continuare a fare bene: occhio anche alle sirene inglesi, con il Chelsea che lo ha già fatto visionare in diverse occasioni.



