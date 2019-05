Secondo il tabloid inglese Daily Mirror, il Napoli sta sfidando l'Inter alla corsa a Kieran Tierney del Celtic. Sul 21enne scozzese non ci sarebbero solo le big italiane: anche l’Arsenal, infatti, starebbe seguendo con grande attenzione le vicende legate al terzino. A gennaio, infatti, i Gunners offrirono ben 25 milioni di euro per accaparrarselo, ed ora potrebbero tornare alla carica in quel di luglio.