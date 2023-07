Oggi è il Giuntoli day, l'ex direttore sportivo del Napoli è arrivato alla Continassa per aprire le danze da nuovo responsabile dell'area sportiva della Juventus. Ed è già sfida a De Laurentiis sul mercato perché c'è un obiettivo in comune che si chiama Rodri Sanchez. Classe 2000 del Real Betis, numero 10 della Spagna Under 21, si sta mettendo fortemente in mostra in questi Europei U21 che si stanno disputando e proprio lui con la Roja domani giocherà la semifinale contro l'Ucraina. Nel frattempo occhio a come si muove il mercato, perché il Napoli è sulle sue tracce da un po' e avrebbe individuato in Rodri il sostituto di Lozano. Perfetto anche per Garcia dato è un mancino che gioca ala destra (a piede invertito) ma anche un trequartista e con il passaggio ad un 4-2-3-1 sarebbe una risorsa in più.



LA CLAUSOLA - A Napoli oggi lo segue la coppia mercato Micheli-Mantovani, che fino a qualche settimana fa lavorava con Cristiano Giuntoli. Lo stesso Giuntoli che oggi vorrebbe portarlo alla Juve. Buoni i rapporti con il Betis (ricordando l'operazione Fabián Ruiz del 2018 che passò in azzurro) ma c'è una clausola rescissoria da 40 milioni. De Laurentiis proverà a trattare a cifre più basse ma il club spagnolo non sembra intenzionato a privarsi così facilmente del suo talento. Intanto è duello di mercato, da un lato il Napoli e De Laurentiis, dall'altro l'ex Giuntoli con la Juve: obiettivo in comune, Rodri Sanchez.