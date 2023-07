Appena undici mesi fa Kim Min-jae si presentava in conferenza stampa come nuovo calciatore del Napoli. Non solo è riuscito a far superare il pesante addio di Koulibaly, ma in appena una stagione ha vinto uno scudetto e il premio di miglior difensore della Serie A attirando a sé l'interesse dei top club internazionali. Come il Bayern Monaco, che sarà la sua prossima squadra.



LE VISITE MEDICHE - Il Bayern, dunque, pagherà la clausola rescissoria di Kim e nelle casse del Napoli andranno quasi 60 milioni di euro. Tutto definito, mercoledì il difensore sudcoreano, dopo aver svolto in queste settimane il servizio militare in patria, sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto che lo legherà al Bayern Monaco per i prossimi cinque anni con uno stipendio da 7 milioni a stagione più bonus.