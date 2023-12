Non c' solo la Juventus sulle tracce di Georgiy Sudakov: stando a Relevo, oltre ai bianconeri anche il Napoli ha avuto contatti con lo Shakhtar Donetsk, gli azzurri devono sostituire Elmas ceduto al Lipsia. Lo Shakhtar ha già ricevuto una proposta da 35 milioni di euro per il fantasista ucraino.