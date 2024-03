Napoli, sfida alla Juventus per Calafiori: il Bologna fa il prezzo

Il Napoli vuole sfidare la Juventus non solo sul campo ma anche sul mercato:terzino sinistro che al Bologna si sta trasformando in un difensore centrale a cinque stelle grazie all’intuizione di Thiago Motta.Il Napoli vuole Calafiori, primi contatti esplorativi in corso. Al di là di chi sarà il prossimo direttore sportivo azzurro nella prossima stagione. Il talento classe 2002 piaceAl momento al club felsineo non sono ancora arrivate delle offerte.Calafiori è considerato uno dei profili migliori per la difesa del futuro della Juventus. Sopratutto per raccogliere l’eredità di Alex Sandro che lascerà a fine stagione per fine contratto. Ora Giuntoli dovrà superare il suo ex Napoli, la sfida è lanciata.