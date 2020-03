Due club inglesi pronti a sfidarsi per Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli non sembra rientrare tra le priorità per il futuro e, in caso di buona offerta, può partire: come scrive Talk Sport, sul polacco, ex Ajax, ci sono Tottenham e Arsenal. De Laurentiis valuta 45 milioni di euro il cartellino del classe ’95.