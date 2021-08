Si era fatto il suo nome in ottica Napoli per sostituire, eventualmente, Kalidou Koulibaly, ma Piero Hincapié non arriverà, almeno per il momento, in Serie A. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il centrale classe 2002 ecuadoriano del Talleres di Cordoba è vicino a diventare un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen, con la trattativa ormai in fase di arrivo. Agli argentini andranno 8 milioni più bonus.