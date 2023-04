La brutta sconfitta del Napoli al Mardona con il Milan, difficilmente fermerà la corsa della squadra di Spalletti verso il terzo scudetto, ma quel ko ha tolto la possibilità agli azzurri di raggiungere il record di punti di 102, raggiunto dalla Juventus nel 2014. A oggi il Napoli è comunque primo a 71 punti, +16 sulla Lazio seconda e ormai sta facendo il conto alla rovescia per il tricolore.



LA JUVE DI CONTE - Anche per questa stagione quindi la Juventus di Antonio Conte sarà detentrice del record di punti in una sola stagione. Il Napoli ha ancora 30 punti a disposizione fino alla fine del campionato, se dovesse vincerle tutte arriverebbe a 101 punti, uno in meno rispetto a quella Juve.