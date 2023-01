Il mercato di gennaio è quello delle occasioni per il Napoli. Non c'è tanto da ritoccare in una rosa capace di conquistare 50 punti su 57 in campionato e 15 su 18 in Champions League, dove praticamente tutti si sono resi protagonisti. Due movimenti in entrata fin qui, ovvero l'arrivo di Bereszynski per Zanoli e quello di Gollini per Sirigu.



Un'opportunità poteva essere rappresentata anche da Josip Brekalo, esterno classe '98 di proprietà del Wolfsburg e con il contratto in scadenza tra cinque mesi. Il Napoli si è interessato all'ex Torino ma senza affondare il colpo, cosa che invece sembrerebbe fare ora la Fiorentina. Secondo il Corriere Fiorentino, infatti, Brekalo potrebbe firmare con la Viola già oggi con i tedeschi che incasserebbero 1,5 milioni più bonus e il calciatore andrebbe a guadagnare 1,6 milioni a stagione.