Il Napoli sta sondando il terreno per un rinforzo fra centrocampo e attacco. Un fantasista da schierare dietro le punte e possa alternarsi o prendere il posto di Zielinski. Si allontanano per il momento sia Barak che Luis Alberto, con il primo che è valutato troppo dal Verona per le casse del Napoli, mentre il secondo è destinato a lasciare la Lazio ma con un ritorno in Spagna dove lo vuole il Siviglia.