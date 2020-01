Come riporta il Corriere dello Sport: "Gattuso ha chiesto uno specialista in mezzo al campo e poi, visto che sulle corsie si è aperta una vera e propria falla, anche un esterno basso di sinistra, in linea con quelle che sono le strategie societarie e che portano a Leonardo Koutris (24) dell’Olympiacos, un greco di origini brasiliane che ha il fisico e anche la naturalezza. Su quella fascia, resta sempre l’ombra di Ricardo Rodriguez, che però è anche inseguito da Watford e Fenerbahce, che non gioca da troppo tempo e che dunque avrebbe bisogno di accumulare minutaggio, prima di garantire le certezze di cui ha bisogno Gattuso".