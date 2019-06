Secondo La Gazzetta dello Sport, Castagne sembra destinato a restare all'Atalanta: "Il Napoli ci pensa, ma a Zingonia vogliono trattenerlo. La proposta di De Laurentiis è l’ultima di una serie iniziata a gennaio, quando entrò nel mirino di Fiorentina, Lazio e Hoffenheim, ma soprattutto del Celtic, pronto con 10 milioni di euro. L’Atalanta ne chiese 2 in più. Differenza sottile, saltò tutto per la volontà del ragazzo. Titolare da quel momento, il terzo posto in A porta anche la sua firma (4 gol in 28 presenze). Contratto con la Dea valido fino al 2021 (opzione esercitata a febbraio) con ingaggio da 550.000 euro più bonus, nei giorni scorsi primo contatto tra l’entourage e il d.t. Sartori per rivedere l’accordo attuale, con una richiesta quasi tripla. I Percassi cercheranno di accontentare il belga, di conseguenza Gasperini: nessuna cessione eccellente e 3-4 acquisti di livello per una Dea da Champions".