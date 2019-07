Secondo La Gazzetta dello Sport: "Il direttore sportivo ha incontrato Aurelio De Laurentiis al quale ha relazionato sugli incontri avuti con Florentino Perez, per James Rodriguez, e con i dirigenti del Valencia ai quali ha ribadito la volontà del Napoli di trattare l'attaccante Rodrigo. Negli ultimi 3 giorni, il dirigente napoletano ha provato a stringere i tempi per chiudere l'operazione James Rodriguez, ma il presidente del Real Madrid è stato inflessibile: vuole 42 milioni, magari potrebbe accettare un pagamento dilazionato in tre anni. Per Rodrigo, invece, si aspetta la risposta del Valencia all'offerta presentata che è di 50 milioni di euro più eventuali bonus per un'altra decina di milioni. Il blitz madrileno di Giuntoli, tuttavia, ha avuto un altro interesse, al di là di James Rodriguez. In effetti, a Madrid, il d.s. ha incontrato pure i dirigenti dell'Atletico Madrid per intavolare una trattativa per Correa".