Brutte notizie per il Napoli che potrebbe non poter contare ancora a lungo su Alex Meret. Il portiere, infortunatosi durante il ritiro estivo all'ulna del braccio sinistro, è stato convocato per la trasferta di Champions contro la Stella Rossa, ma ancora non è al meglio tanto da non essere per nulla certa la data del suo possibile rientro fra i pali.



CONSULTO SEGRETO - Secondo quanto riportato dall'edizione napoletana di Repubblica, l'estremo difensore continua a sentire dolore al braccio e non ha ancora recuperato la sensibilità del pollice della mano. Il ragazzo classe '97 è stato anche rassicurato da un consulto segreto anche in Spagna settimana scorsa in cui sono stati esclusi problemi più seri. La data segnata in calendario è quindi quella del 20 ottobre quando i partenopei affronteranno l'Udinese al rientro dalla sosta.