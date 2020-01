In casa Napoli non si vive affatto una situazione semplice. Tra i vari problemi c'è anche quello dell'emergenza infortuni. Meret sembra essere a forte rischio per la trasferta di Roma contro la Lazio, Koulibaly è da valutare nella giornata di domani e Maksimovic non ci sarà di certo.



Inoltre c'è ancora out Mertens, che sarebbe dovuto tornare ieri a Napoli, ma i tempi sembrano allungarsi. Secondo quanto riportato dal noto giornalista napoletano, Carlo Alvino, Mertens continua a curarsi in Belgio per il fastidio all'adduttore. Il suo ritorno a Napoli è previsto solo martedì prossimo.