Come spiega Il Mattino, Alex Meret è ancora alle prese con la calcificazione del callo osseo dopo la frattura dell'ulna subita nei primissimi giorni di ritiro a Dimaro. Non c’è ancora una data in cui c’è la certezza che possa giocare la sua prima con il Napoli. Il 15 ottobre ci sarà il consulto che chiarirà la situazione: a Barcellona, a metà settembre, avevano invitato alla prudenza perché il dolore al braccio e i problemi al pollice non erano segnali incoraggianti. Alex vuole avere l’ok dai medici. Il ritorno in campo, o almeno in panchina, potrebbe essere con il Chievo. È l’ipotesi peggiore, ovvero il 21 novembre. Ma la speranza è che possa essere prima, magari con il Genoa, l’11 novembre.