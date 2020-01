Il Napoli si prepara a dire addio a Fernando Llorente e prepara subito il colpo per sostituirlo sul mercato. Secondo le informazioni raccolte da calciomercato.com, il Napoli sarebbe pronto a sferrare l'assalto a ​Jean-Philippe Mateta, punta centrale del Mainz, squadra di Bundesliga.



ASSALTO - Classe '97, 192 centimetri, francese, passato nel 2018 dal Lione al club tedesco, Mateta è stato anche nel mirino del Tottenham. Da poco tornato da un infortunio al menisco che ne ha condizionato l'inizio della stagione, Mateta ha siglato 2 gol nelle ultime 4 gare, dimostrando di esser tornato subito in condizione.



LE CIFRE - Il Napoli ha preparato un'offerta al Mainz da 20 milioni più bonus, con un accordo di massima già raggiunto con i tedeschi: inoltre, c'è anche già l'accordo con l'agente del calciatore, Pierre-Henri Bovis. La chiusura dell'affare è nelle mani di Aurelio De Laurentiis che deve capire se ci sarà margine per dare spazio ad un talento molto apprezzato dall'area tecnica o se la priorità verrà data ad altre operazioni.