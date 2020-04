Secondo Il Mattino, solo la Juventus porterà a termine una trattativa con i propri calciatori per il taglio degli stipendi: "Gli altri club cercheranno oggi di trovare una strategia comune e se in questi giorni non si raggiungesse un'intesa con l'Aic si procederà a trattative individuali con i propri calciatori. Il Napoli sta attendendo una strategia generale dei club di A prima di affrontare il tema con gli azzurri"