Jorge Jesus, allenatore del Fenerbahce, ha confermato in conferenza stampa che il club turco è pronto a salutare il difensore Kim Min-Jae, vicino al Napoli:



"La sua cessione è stata programmata. Ma è stata una sorpresa per me, l'ho saputo due giorni fa. Purtroppo il nostro club non può farci nulla, non possiamo trattenerlo. Il club interessato a lui pagherà la clausola rescissoria presente nel contratto. È stato un duro colpo apprenderlo: abbiamo altri calciatori di ottimo livello, ma Kim ha qualità importanti».