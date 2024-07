Juventus, tutti i dettagli del summit con il papà-agente di Adeyemi: Giuntoli riflette, c’è ancora Sancho nel mirino

Getty e Calciomercato.com

La Juventus ha le idee chiare sul mercato e sta lavorando con efficacia sia in entrata che in uscita. Oggi è il giorno della definizione dell’affare Soulè con la Roma: nelle casse bianconere entreranno 26 milioni di base fissa ai quali potranno aggiungersi 4 milioni di euro in bonus con la Vecchia Signora che si è riservata anche il diritto al 10% sulla futura rivendita. Domani invece sarà il giorno di Huijsen al Bornemouth: il giovane difensore spagnolo porterà 18 milioni tra base fissa e bonus più una percentuale sulla futura rivendita. Non saranno i 60 milioni messi in programma, ma dalle ormai imminenti cessioni dei due talenti Giuntoli avrà le risorse necessarie per sbloccare la seconda fase del mercato in entrata della Juventus.

Il calcio che ha in mente Thiago Motta di proporre alla Juventus non può prescindere dall’utilizzo di ali di grandi livello. Ecco perché il club bianconero. Decisamente più complicata è la trattativa con il club tedesco che per l’ex Salisburgo chiede almeno 45 milioni di euro ( 40 di base fissa e 5 di bonus).

Adeyemi sì ma non a tutti i costi. La Juventus deve cercare di strappare le migliori condizioni per la lasciare spazio, dal punto di vista finanziario, ai colpiIdee a cinque stelle per una Juventus che vuole consegnare a Thiago Motta una macchina pronta per il titolo.