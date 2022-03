Quella di domenica per il Napoli sarà una sfida veramente ostica. Spalletti dovrà rinunciare a diversi infortunati, oltre che agli squalificati Rrahmani e Osimhen. Tutto questo su un campo molto difficile come quello dell'Atalanta.



I tifosi credono nel percorso di questo Napoli e sono pronti a far sentire tutto il proprio sostegno in trasferta. Il settore ospiti è stato riempito in poche ore, i circa 1600 biglietti a disposizione sono stati venduti tutti nella giornata di ieri.