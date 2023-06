Casting ancora in corso. Proseguono i contatti tra il Napoli e i candidati a prendere il posto di Spalletti, che ha lasciato la panchina dopo aver vinto lo scudetto. Il borsino di oggi vede in discesa le quotazioni del tecnico portoghese della Salernitana, Paulo Sousa, mentre sono in risalita quelle di Christophe Galtier. Il 56enne francese sta trattando la risoluzione del contratto (in scadenza a giugno 2024) col Paris Saint-Germain, con cui ha vinto il campionato francese.



Intanto il presidente Aurelio De Laurentis prepara un'offerta per un contratto biennale fino al 2025. Particolare da non sottovalutare: nella stagione 2019/2020 al Lille, Galtier ha già allenato l'attaccante nigeriano Victor Osimhen. I due possono quindi ritrovarsi sotto il Vesuvio col tricolore sul petto.