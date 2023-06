Quarantadue nomi sulla lista, parola del presidente del Napoli. Questo prima di fare un'analisi bella profonda, valutare chi è adatto alle sue idee, chi gioca con il 4-3-3 da lui richiesto, chi non è sotto contratto, chi non ha delle penali per liberarsi da qualche club. Ecco, uno studio che ha iniziato il patron azzurro che ha anche una data di scadenza, perchéPoco più di due settimane ancora davanti, con le idee che iniziano a schiarirsi.Venerdì in conferenza stampa De Sanctis ne annunciava la permanenza sulla panchina della Salernitana, però la sera stessa l'allenatore portoghesePassi in avanti perché una bella chiacchierata di ore e ore è stata fatta. Il tutto all'insaputa della Salernitana, spiazzata dalla situazione e dallo "sgarro" che potrebbe fare il club azzurro:Un futuro non troppo sereno perché se il Napoli non dovesse decidere di puntare su di lui, Sousa si troverebbe in una piazza - quella di Salerno - che è rimasta abbastanza scottata dal comportamento dell'allenatore. Il tutto ingigantito dalla forte rivalità tra napoletani e salernitani.- Non chiamatele alternative, ma semplicemente altre ipotesi al vaglio diPerchéche non ha nessun club a cui dar conto, è libero. C'è stato modo di confrontarsi, di parlare anche più volte e il suo nome adesso è lì, tra quelli che hanno le giuste caratteristiche per allenare il Napoli. Da un francese a un altro,Oggi tecnico del PSG ma presumibilmente in uscita, con Nagelsmann sempre più vicino alla panchina parigina. Risultati importanti per Galtier che ha vinto la Ligue 1 sia con il PSG quest'anno che con il Lille nel 2021. Proprio lì, nella stagione 2019/20, sodopo l'ultima volta. De Laurentiis è al lavoro, cerca di arrivare al dunque, senza fretta: