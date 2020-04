Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli sta valutando diversi profili per un esterno d'attacco: in Italia piace Jeremie Boga del Sassuolo, ma Giuntoli sta attenzionando anche piste estere. Tra i nomi: Milot Rashica del Werder Brema, Everton Sousa Soares del Gremio, Oussama Idrissi degli olandesi dell'AZ e Felipe Anderson ora in forza al West Ham.