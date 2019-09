Uno stop inatteso in casa Napoli verso la sfida col Lecce: si è fermato Manolas. Questo il report ufficiale del club: "Seduta pomeridiana per gli il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce per la quarta giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 15. Dopo il riscaldamento, la squadra ha lavorato sul campo 1. Prima fase dedicata ad esercizi atletici con l'ausilio di ostacoli e seduta tecnica. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni al tiro. Tonelli e Manolas hanno svolto allenamento personalizzato. Domani la squadra tornerà in campo al mattino".