Napoli, si ferma Osimhen: le condizioni in vista dell'Inter

È una settimana complicata in casa Napoli. L'eliminazione contro il Barcellona potrebbe portare con sé delle scorie per il finale di stagione. È un verdetto amaro ma bisogna andare avanti e pensare al finale di campionato tutto da giocare. Con alcune assenze e altri calciatori che sono rientrati. Il pericolo ora si chiama Victor Osimhen, uscito malconcio dalla gara di Champions a Montjuic. Infatti non arrivano grandi notizie dall'infermeria, come si evince dal comunicato ufficiale della SSC Napoli:



LA NOTA - La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona.



VERSO L'INTER - A questo punto la presenza di Victor Osimhen in occasione di Inter-Napoli, gara in programma domenica 17 marzo a San Siro, diventa in dubbio. Solo l'allenamento di domani potrà sciogliere i dubbi. Difficile sbilanciarsi però non può sorridere Calzona che a due giorni da un match così delicato si ritrova con la possibilità di dover rinunciare al suo numero 9.