Nuovi guai in casa Napoli. Nel corso dell'allenamento odierno si sono infatti fermati Allan e Llorente.



IL REPORT - "Seduta di allenamento, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto la sessione mattutina sui campi 2 e 3. Prima fase dedicata a riscaldamento su circuito. Successivamente lavoro atletico finalizzato ad agilità e velocità. Di seguito seduta tecnica di possesso palla ed esercitazioni con passaggi. Chiusura con lavoro tattico. Allan e Llorente hanno svolto allenamento differenziato per affaticamento muscolare. Domani la squadra riposerà".