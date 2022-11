Il Napoli stupisce e lo fa anche grazie alla lungimiranza di Cristiano Giuntoli, capace di mettere a segno grandi colpi di mercato nell'ultima sessione estiva. Ora, come riporta il Corriere dello Sport, i partenopei continuano a guardare in Turchia, in particolare al Fenerbahce, squadra di provenienza di Elmas e Kim. I giocatori seguiti dal Napoli sono 3 e corrispondono ai nomi di Miguel Crespo, centrocampista classe '96, Ferdi Kadioglu, anche lui centrocampista del '99 e Arda Guler, giovane attaccante nato nel 2005. In particolare il nome più in evidenza è quello di Miguel Crespo, giocatore adocchiato anche dall'Inter, che potrebbe approdare a Napoli come sostituto di Diego Demme, andando ad occupare il ruolo di vice-Lobotka.